Крепко за неё держись
«Где, как не в браке, можно наблюдать примеры чистой привязанности, подлинной любви, глубокого доверия, постоянной поддержки, взаимного удовлетворения, разделённой печали, понятных вздохов, пролитых вместе слез?» Дэни Дидро, французский философ-просветитель Союз мужчины и женщины – союз особенный. Двое людей, подчас обладающих разным воспитанием, привычками, вкусами, мнениями, взглядами, темпераментами и характерами, создают семью, которая во многом будет определять и наше будущее – светлое или не очень. Ведь не зря великий русский писатель Л. Н. Толстой отметил, что счастлив тот человек, который счастлив у себя дома.статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Что мы видим сегодня? Институт брака, некогда прочный и долговечный, трещит по швам. О том, что распадается очередная семья, мы слышим всё чаще. Конечно, жизнь другого человека всегда загадка, да и не нам судить кого бы то ни было.
Разводы могут происходить по самым разным причинам, и порой столь крайний шаг является необходимостью или даже спасением. Но зачастую можно услышать, что причиной распада семьи стала несхожесть характеров или прошла любовь, помешали родственники,
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