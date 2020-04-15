Крепко за неё держись

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Что мы видим сегодня? Институт брака, некогда прочный и долговечный, трещит по швам. О том, что распадается очередная семья, мы слышим всё чаще. Конечно, жизнь другого человека всегда загадка, да и не нам судить кого бы то ни было.

Разводы могут происходить по самым разным причинам, и порой столь крайний шаг является необходимостью или даже спасением. Но зачастую можно услышать, что причиной распада семьи стала несхожесть характеров или прошла любовь, помешали родственники,