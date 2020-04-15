Курская область – славных сынов Родина
На землях современной Курской области люди жили с древних времён. Одни из первых следов поселений эпохи верхнего палеолита обнаружены даже в самом Курске. Исходя из археологических данных, учёные считают, что это были очень сильные и крепкие духом люди, поскольку основным родом их деятельности была охота на мамонтов.статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Эпохи сменяли друг друга, менялся климат, люди жили в сложных условиях, где сила духа решала многое.
В ХХ веке, во время Великой Отечественной войны, об отваге и доблести, проявленной советскими воинами во время Курской битвы, услышал весь мир. Это была одна из ключевых битв Второй мировой и, в частности, Великой Отечественной войны. На полях сражений, защищая Родину, полегли представители разных конфессий, в том числе и немало мусульман.
В марте этого года Курск
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