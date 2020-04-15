12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяОбществоКалендарь

Курская область – славных сынов Родина

На землях современной Курской области люди жили с древних времён. Одни из первых следов поселений эпохи верхнего палеолита обнаружены даже в самом Курске. Исходя из археологических данных, учёные считают, что это были очень сильные и крепкие духом люди, поскольку основным родом их деятельности была охота на мамонтов.

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
9

Эпохи сменяли друг друга, менялся климат, люди жили в сложных условиях, где сила духа решала многое.  
В ХХ веке, во время Великой Отечественной войны, об отваге и доблести, проявленной советскими воинами во время Курской битвы, услышал весь мир. Это была одна из ключевых битв Второй мировой и, в частности, Великой Отечественной войны. На полях сражений, защищая Родину, полегли представители разных конфессий, в том числе и немало мусульман. 


В марте этого года Курск

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Рамадан на пороге

Добро пожаловать в Рамадан! В этом году месяц молитвы и поста приходится на очень сложное время – эпидемия

Лучшее время

Хвала и благодарность Всевышнему – Господу миров – за возможность ещё раз встретить высокочтимый месяц

Благословенный Рамадан

Муфтий РД шейх Ахмад-афанди поздравил жителей страны с началом священного месяца Рамадан

Пост и его особенности

В преддверии благословенного месяца Рамадан хотим рассказать о том, как определяется начало месяца, что