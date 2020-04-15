Курская область – славных сынов Родина

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Эпохи сменяли друг друга, менялся климат, люди жили в сложных условиях, где сила духа решала многое.

В ХХ веке, во время Великой Отечественной войны, об отваге и доблести, проявленной советскими воинами во время Курской битвы, услышал весь мир. Это была одна из ключевых битв Второй мировой и, в частности, Великой Отечественной войны. На полях сражений, защищая Родину, полегли представители разных конфессий, в том числе и немало мусульман.



В марте этого года Курск