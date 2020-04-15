Кто я в этом мире?

12

Истинный замысел и роль любого человека, и меня в том числе, в этом мире заключается в словах Всевышнего (смысл): «Я не создал джиннов и людей ни для чего другого, кроме как для поклонения Мне» (сура «Аз-Зарият», аят 56).



Но есть среди людей те, кто, прожив долгую жизнь, так ни разу и не задались этим вопросом. Они прожили счастливую и беззаботную, на их взгляд, жизнь, но в то же время они ушли из неё неудовлетворёнными.

Раньше, размышляя над этим вопросом, склонялась к