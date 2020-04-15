Кто я в этом мире?
Спокойно зажил бы, отраду обретя, О, если бы познать, кто я! Постигнуть, для чего скитаюсь я сейчас? А нет – заплакал бы я тысячами глаз. Ибн Сина (Авиценна) Великие умы, размышляя о себе и своём предназначении в этом мире, не всегда могли постичь истинный замысел и мудрость, вложенные Всевышним в сотворение именно их.статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
12
Истинный замысел и роль любого человека, и меня в том числе, в этом мире заключается в словах Всевышнего (смысл): «Я не создал джиннов и людей ни для чего другого, кроме как для поклонения Мне» (сура «Аз-Зарият», аят 56).
Но есть среди людей те, кто, прожив долгую жизнь, так ни разу и не задались этим вопросом. Они прожили счастливую и беззаботную, на их взгляд, жизнь, но в то же время они ушли из неё неудовлетворёнными.
Раньше, размышляя над этим вопросом, склонялась к
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик