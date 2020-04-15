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Кто я в этом мире?

Спокойно зажил бы, отраду обретя, О, если бы познать, кто я! Постигнуть, для чего скитаюсь я сейчас? А нет – заплакал бы я тысячами глаз. Ибн Сина (Авиценна) Великие умы, размышляя о себе и своём предназначении в этом мире, не всегда могли постичь истинный замысел и мудрость, вложенные Всевышним в сотворение именно их.

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Истинный замысел и роль любого человека, и меня в том числе, в этом мире заключается в словах Всевышнего (смысл): «Я не создал джиннов и людей ни для чего другого, кроме как для поклонения Мне» (сура «Аз-Зарият», аят 56).


Но есть среди людей те, кто, прожив долгую жизнь, так ни разу и не задались этим вопросом. Они прожили счастливую и беззаботную, на их взгляд, жизнь, но в то же время они ушли из неё неудовлетворёнными.
Раньше, размышляя над этим вопросом, склонялась к

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