Кому оставить наследство?

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По сути это совокупность норм в Гражданском, Семейном и Налоговом кодексах РФ, которые регулируют процесс перехода активов и пассивов от умерших лиц к их наследникам.

При этом стать наследником можно в двух случаях: по завещанию и по закону.





Наследование по завещанию

Завещание – это индивидуальный документ, которым дееспособный человек (с 18 лет) может определить, как и к кому отойдёт всё, что будет в его собственности к