12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяСемьяПолезные советы

Кому оставить наследство?

Этот вопрос каждый решает для себя сам, но в любом случае процесс передачи имущества от умершего к наследователям регламентируется законом о наследовании имущества.

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
12

По сути это совокупность норм в Гражданском, Семейном и Налоговом кодексах РФ, которые регулируют процесс перехода активов и пассивов от умерших лиц к их наследникам. 
При этом стать наследником можно в двух случаях: по завещанию и по закону.
 


Наследование по завещанию
Завещание – это индивидуальный документ, которым дееспособный человек (с 18 лет) может определить, как и к кому отойдёт всё, что будет в его собственности к

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Спасите планету!

Пять важных шагов, чтобы избежать экологического кризиса Если вы читаете это, то, пожалуйста, внимательно

Доступ в реанимацию открыт

Каждый знает: дома и стены лечат. Но бывают ситуации, когда полноценное лечение можно получить только в

Научитесь не подчиняться толпе

Предпосылки и сочетание видов самоуправления личности Многие из нас, абсолютно ничего не делая для

Вера в рамках закона

В начале 2020 года парламентарии объявили о планах упростить надзор за религиозными организациями