Кому оставить наследство?
Этот вопрос каждый решает для себя сам, но в любом случае процесс передачи имущества от умершего к наследователям регламентируется законом о наследовании имущества.статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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По сути это совокупность норм в Гражданском, Семейном и Налоговом кодексах РФ, которые регулируют процесс перехода активов и пассивов от умерших лиц к их наследникам.
При этом стать наследником можно в двух случаях: по завещанию и по закону.
Наследование по завещанию
Завещание – это индивидуальный документ, которым дееспособный человек (с 18 лет) может определить, как и к кому отойдёт всё, что будет в его собственности к
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