Муж не решает семейные вопросы

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Ответ богослова:

– Развод крайне порицаем в Исламе, и Посланник Аллаха e говорил, что самое ненавистное Всевышнему из дозволенного – это развод.



Но прежде всего необходимо узнать о причине такого поведения вашего мужа. Для этого вам необходимо спокойно поговорить с ним и аккуратно сказать ему о своих претензиях. Будьте готовы к тому, что, стараясь оправдать своё поведение, он попытается обвинить вас – в отсутствии внимания, в постоянных придирках,