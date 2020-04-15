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Муж не решает семейные вопросы

– Мой муж никогда не держит данное слово. Я не чувствую в нём опоры и надёжности. Он ничего не хочет делать по дому, а если и делает, то только через мои слёзы и нервы. Никак не решает наши семейные проблемы. К имаму разговаривать он тоже не хочет идти и постоянно угрожает разводом. Что мне делать? Сафия Д., г. Нижневартовск

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Ответ богослова:
– Развод крайне порицаем в Исламе, и Посланник Аллаха e говорил, что самое ненавистное Всевышнему из дозволенного – это развод. 


Но прежде всего необходимо узнать о причине такого поведения вашего мужа. Для этого вам необходимо спокойно поговорить с ним и аккуратно сказать ему о своих претензиях. Будьте готовы к тому, что, стараясь оправдать своё поведение, он попытается обвинить вас – в отсутствии внимания, в постоянных придирках,

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