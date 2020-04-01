12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяАктуальноПознавательно

Что? Где? Когда?

Почему в СССР не прижились крупные лимоны?

статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
12

В 1950-х годах советский селекционер Лапин вывел особо крупноплодный сорт лимона. Однако он не получил распространения. Стала знаменитой фраза какого-то чиновника, который заявил по этому поводу: «Советскому народу не нужны лимоны, которые не влезают в советские стаканы».

 

Для чего человеку нужен аппендикс?
В прошлом веке в некоторых странах у всех детей принудительно удаляли аппендикс во избежание возникновения аппендицита в будущем. Лишь

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Что? Где? Когда?

Зачем англичане распространили убеждение, что морковь улучшает зрение? Витамин А, содержащийся в моркови,

Первые монеты исламской цивилизации

Люди используют деньги каждый день. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Но задумывались ли вы, какими были

О самосовершенствовании личности

Известный римский политический деятель, философ и писатель Луций Сенека чётко сформулировал процесс

Хобби, деньги и фриланс

Работа должна приносить человеку не только доход, но и удовольствие. Ведь иначе от денег, полученных на