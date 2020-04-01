Что? Где? Когда?
Почему в СССР не прижились крупные лимоны?статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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В 1950-х годах советский селекционер Лапин вывел особо крупноплодный сорт лимона. Однако он не получил распространения. Стала знаменитой фраза какого-то чиновника, который заявил по этому поводу: «Советскому народу не нужны лимоны, которые не влезают в советские стаканы».
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