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Пост и его особенности

В преддверии благословенного месяца Рамадан хотим рассказать о том, как определяется начало месяца, что нарушает пост и о многом другом. А также о тех постах, когда не нужно делать намерение с ночи и определять, какой именно пост собираетесь держать.

статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Слово «ният» переводится как «намерение», «цель». В религиозном смысле под намерением учёные-богословы подразумевают состояние, когда раб знает сердцем о своём решении поститься. То есть нет обязанности произносить намерение вслух.


К постам, для которых не является условием совершать определённое намерение и делать это накануне поста, относятся: пост месяца Рамадан; пост, связанный с обетом и конкретными сроками исполнения; желательные посты. 

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