Пост и его особенности

20

Слово «ният» переводится как «намерение», «цель». В религиозном смысле под намерением учёные-богословы подразумевают состояние, когда раб знает сердцем о своём решении поститься. То есть нет обязанности произносить намерение вслух.



К постам, для которых не является условием совершать определённое намерение и делать это накануне поста, относятся: пост месяца Рамадан; пост, связанный с обетом и конкретными сроками исполнения; желательные посты.