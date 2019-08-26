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В гостях у сказки

Согласитесь, трудно представить, что кто-то из детей не любит сказки. Но оказывается, что взрослые тоже нуждаются в сказках, иногда даже больше, чем дети.

статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Кто-то сейчас, может быть, возразит, что вот он не любит сказки. Но уверяю вас, дорогой читатель, что это не так. Ведь художественные фильмы, литература – это тоже своего рода сказки. А сериалы… – они-то уж точно из числа современных сказочек! Разве не так?

 

Но мы не пытаемся ни критиковать, ни снизить значимость волшебных историй, так любимых многими из нас. Тем более что сказка обладает – и это доказано – лечебной силой!

 

Да-да… Существует такой

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