В гостях у сказки

8

Кто-то сейчас, может быть, возразит, что вот он не любит сказки. Но уверяю вас, дорогой читатель, что это не так. Ведь художественные фильмы, литература – это тоже своего рода сказки. А сериалы… – они-то уж точно из числа современных сказочек! Разве не так?

Но мы не пытаемся ни критиковать, ни снизить значимость волшебных историй, так любимых многими из нас. Тем более что сказка обладает – и это доказано – лечебной силой!

Да-да… Существует такой