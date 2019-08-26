12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяОбществоСоциальная

Соотношение веры и знаний

Изменение любого общества начинается с изменения его мировоззрения и ценностей. Если взглянем на историю прошлого века, то можно увидеть яркую картину колоссальных фундаментальных смен мировоззренческих, идеологических парадигм. Несомненно, все эти смены парадигм шли совместно с политическими, экономическими и духовными изменениями, ибо все эти аспекты бытия тесно переплетены.

статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
10

еживает кризис: разрушение семейных ценностей, насилие, безразличие и т. п. Может быть, на каком-то этапе развития человеческого общества мы пошли не тем путём, где-то была совершена ошибка в мировоззренческом, идеологическом, ценностно-ориентирующем планах и мы теперь пожинаем плоды того, что было посеяно?

 

В современном обществе складывается весьма парадоксальная картина: объём усвоенной информации, грамотность населения растут, но уровень благополучия в обществе

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Поддержите их...

Обычно родители охотно соглашаются, что подростковый возраст – наиболее трудный. Но при этом они имеют в

Islam – Zero Waste

Нулевые отходы – норма Ислама? – это сохранение всех ресурсов путём добросовестного производства,

Чему мы учим детей...

Декрет – это целый мир! Отдельная планета со своими жителями, порядками, нормами и правилами...

Мамина тарелка

Говорят, что один мудрый, но бедный человек каждый день ходил на базар и покупал семь лепёшек.