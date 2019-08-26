Соотношение веры и знаний
Изменение любого общества начинается с изменения его мировоззрения и ценностей. Если взглянем на историю прошлого века, то можно увидеть яркую картину колоссальных фундаментальных смен мировоззренческих, идеологических парадигм. Несомненно, все эти смены парадигм шли совместно с политическими, экономическими и духовными изменениями, ибо все эти аспекты бытия тесно переплетены.статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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еживает кризис: разрушение семейных ценностей, насилие, безразличие и т. п. Может быть, на каком-то этапе развития человеческого общества мы пошли не тем путём, где-то была совершена ошибка в мировоззренческом, идеологическом, ценностно-ориентирующем планах и мы теперь пожинаем плоды того, что было посеяно?
В современном обществе складывается весьма парадоксальная картина: объём усвоенной информации, грамотность населения растут, но уровень благополучия в обществе
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