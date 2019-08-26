Призыв апостолов в городе Антакья
Однажды Иса عليه السلام отправил двоих апостолов в город Антакья (Антиохия-на-Оронте, ныне город в Турции). На окраине города они встретили некоего старика, пасшего овец, и остановились возле него. После взаимных приветствий старик спросил их, кто они. Те ответили, что они гонцы посланника Божьего, которые призывают людей отказаться от поклонения идолам и прийти к вере в Единого Бога. «Можете ли вы творить чудеса?» – спросил он их. «Да, – ответили они. – Мы с позволения Господа исцеляем прокажённых и слепых».статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Услышав это, старик сказал, что у него есть сын, уже несколько лет прикованный к постели. Апостолы ответили, что если их приведут к нему, есть надежда, что их мольба исцелит его. Старик обрадовался этому и пригласил их к себе домой. Они провели руками по телу больного и помолились Всевышнему – и сын тотчас выздоровел.
Весть об этом быстро разнеслась по округе.
От их молитв исцелилось множество людей. Слухи дошли и до правителя, и он позвал их к себе и стал
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