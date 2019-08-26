Призыв апостолов в городе Антакья

8

Услышав это, старик сказал, что у него есть сын, уже несколько лет прикованный к постели. Апостолы ответили, что если их приведут к нему, есть надежда, что их мольба исцелит его. Старик обрадовался этому и пригласил их к себе домой. Они провели руками по телу больного и помолились Всевышнему – и сын тотчас выздоровел.

Весть об этом быстро разнеслась по округе.

От их молитв исцелилось множество людей. Слухи дошли и до правителя, и он позвал их к себе и стал