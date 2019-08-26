Первые монеты исламской цивилизации

7

Потребность в использовании монет возникла через несколько лет после того, как Посланник Аллаха ﷺ покинул этот мир. Когда Ислам распространился по всему Востоку и Западу, очень много людей, проживающих на этой территории, стали принимать мусульманскую веру. Поэтому, когда исламские правители вступили на новые земли, они должны были сохранить налаженную систему управления, но с небольшими изменениями, а вместе с ними пришло и использование монет.

Византийская империя