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Первые монеты исламской цивилизации

Люди используют деньги каждый день. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Но задумывались ли вы, какими были деньги на заре исламской цивилизации? Давайте вместе вернёмся в прошлое и узнаем, как происходила торговля и как оплачивали свои покупки мусульмане той эпохи.

статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Потребность в использовании монет возникла через несколько лет после того, как Посланник Аллаха ﷺ покинул этот мир. Когда Ислам распространился по всему Востоку и Западу, очень много людей, проживающих на этой территории, стали принимать мусульманскую веру. Поэтому, когда исламские правители вступили на новые земли, они должны были сохранить налаженную систему управления, но с небольшими изменениями, а вместе с ними пришло и использование монет.

 

Византийская империя

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