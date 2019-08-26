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Радужная деревня в Индонезии

Путешествуя по исламским странам, учишься видеть красоту в повседневной жизни мусульман, поражаешься особенностям их культуры и традициям. Сегодня наш путь лежит в далекую Индонезию, а точнее, в местечко под названием Кампунг Пеланги.

статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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«Цвет – это сила, которая напрямую влияет на душу». Это высказывание принадлежит русскому художнику Василию Кандинскому. И он действительно прав – цвет может изменить наше настроение, поведение и даже мировоззрение. Добавление цвета к чему-то делает этот предмет или явление другим и уникальным. А что произойдёт, если мы добавим ярких красок целой деревне? Именно цвет сегодня определяет уникальность Кампунг Пеланги, деревни в Индонезии.


Кампунг Пеланги (в

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