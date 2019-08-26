Радужная деревня в Индонезии

9

«Цвет – это сила, которая напрямую влияет на душу». Это высказывание принадлежит русскому художнику Василию Кандинскому. И он действительно прав – цвет может изменить наше настроение, поведение и даже мировоззрение. Добавление цвета к чему-то делает этот предмет или явление другим и уникальным. А что произойдёт, если мы добавим ярких красок целой деревне? Именно цвет сегодня определяет уникальность Кампунг Пеланги, деревни в Индонезии.



Кампунг Пеланги (в