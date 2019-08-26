О самосовершенствовании личности

8

Из сказанного следует, что мы должны относиться к себе самокритично и постоянно анализировать свои действия и поступки в целях самосовершенствования. Кроме всего, стремиться к самосовершенствованию – это значит вести себя в соответствии со своими ценностями, потребностями и желаниями, прислушиваться к своим ощущениям, доверять своим эмоциям и интуиции, быть естественным в поведении и поступках. Наша гармония с самим собой, невозмутимость духа, чёткое следование предназначенному