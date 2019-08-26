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О самосовершенствовании личности

Известный римский политический деятель, философ и писатель Луций Сенека чётко сформулировал процесс самосовершенствования: «Сперва следует изобличить себя, потом исправляться. Поэтому, сколько можешь, сам себя выводи на чистую воду, ищи против себя улики! Сначала выступи обвинителем, потом судьёй и только под конец – ходатаем. Иногда стоит самому себе быть обидчиком!»

статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Из сказанного следует, что мы должны относиться к себе самокритично и постоянно анализировать свои действия и поступки в целях самосовершенствования. Кроме всего, стремиться к самосовершенствованию – это значит вести себя в соответствии со своими ценностями, потребностями и желаниями, прислушиваться к своим ощущениям, доверять своим эмоциям и интуиции, быть естественным в поведении и поступках. Наша гармония с самим собой, невозмутимость духа, чёткое следование предназначенному

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