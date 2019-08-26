Сын не общается со мной

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Ответ богослова:

Для родителей, особенно для матери, дети всегда остаются детьми, какого бы возраста они ни достигли. Они хотят быть с ними рядом, как и прежде, оказывать им свою заботу и ласку. И в этом нет ничего предосудительного.



В данном случае ваш сын никуда от вас не ушёл, чтобы его возвращать. Не стоит драматизировать ситуацию, ибо недоразумения между матерью и невесткой из-за сына – это обычное дело. Вы же посмотрите на эту ситуацию с другой