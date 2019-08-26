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Сын не общается со мной

– У меня есть сын, всю свою жизнь я жила ради него. Всё заработанное шло на его образование. И сын оправдал мои надежды – он стал врачом, хирургом, одним из лучших в нашем городе. Но два года назад он женился. Невестка стала ревновать сына ко мне, скандалила, если он задерживался у меня. После рождения внука сын и вовсе отдалился от меня. Я месяцами его не вижу, на звонки не отвечает, сам звонил пару раз, говорит – занят. Хотела поговорить с невесткой, но она и дверь мне не открыла. Что мне делать, как вернуть любовь сына? У. Масаева, г. Баксан

статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Ответ богослова:
Для родителей, особенно для матери, дети всегда остаются детьми, какого бы возраста они ни достигли. Они хотят быть с ними рядом, как и прежде, оказывать им свою заботу и ласку. И в этом нет ничего предосудительного. 


В данном случае ваш сын никуда от вас не ушёл, чтобы его возвращать. Не стоит драматизировать ситуацию, ибо недоразумения между матерью и невесткой из-за сына – это обычное дело. Вы же посмотрите на эту ситуацию с другой

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