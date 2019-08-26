Хобби, деньги и фриланс
Работа должна приносить человеку не только доход, но и удовольствие. Ведь иначе от денег, полученных на нелюбимой работе, будут не совсем приятные эмоции и не будет бараката: они ведь достались через громадные усилия и сотни погибших нервных клеток.статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Но, к сожалению, не всегда есть возможность выбирать. Время такое, скажете вы. И нужно цепляться за любую работу, предлагаемую человеку. Но ведь выбор профессий необычайно разнообразен. Сегодня любая мамочка в декрете, простая домохозяйка, любой интроверт, не выносящий общения в коллективе и шумные компании, может, сидя дома, зарабатывать неплохие деньги. И при этом выполнять работу, которая приносит ему удовольствие.
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