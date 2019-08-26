Хобби, деньги и фриланс

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Но, к сожалению, не всегда есть возможность выбирать. Время такое, скажете вы. И нужно цепляться за любую работу, предлагаемую человеку. Но ведь выбор профессий необычайно разнообразен. Сегодня любая мамочка в декрете, простая домохозяйка, любой интроверт, не выносящий общения в коллективе и шумные компании, может, сидя дома, зарабатывать неплохие деньги. И при этом выполнять работу, которая приносит ему удовольствие.

Так почему бы не воспользоваться новыми возможностями