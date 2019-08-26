Без права на ошибку
Планы – уже давно часть нашей жизни. Они её организуют и комплектуют. А заодно дисциплинируют и нас самих. Во всяком случае, так должно быть…статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
8
Человек не может не думать о будущем. В зависимости от положения дел, здоровья, возраста и других условий, каждый из нас намечает направление своего движения на ближайшее или отдалённое будущее.
Планирование – навык современного человека. Человека, живущего в быстром темпе, с большими нервными нагрузками, в информационном круговороте. Считается, что распланированный график дел помогает сконцентрироваться на самом важном, отсеивает второстепенные дела, бережёт силы и
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик