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Без права на ошибку

Планы – уже давно часть нашей жизни. Они её организуют и комплектуют. А заодно дисциплинируют и нас самих. Во всяком случае, так должно быть…

статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Человек не может не думать о будущем. В зависимости от положения дел, здоровья, возраста и других условий, каждый из нас намечает направление своего движения на ближайшее или отдалённое будущее. 
Планирование – навык современного человека. Человека, живущего в быстром темпе, с большими нервными нагрузками, в информационном круговороте. Считается, что распланированный график дел помогает сконцентрироваться на самом важном, отсеивает второстепенные дела, бережёт силы и

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