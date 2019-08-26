Без права на ошибку

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Человек не может не думать о будущем. В зависимости от положения дел, здоровья, возраста и других условий, каждый из нас намечает направление своего движения на ближайшее или отдалённое будущее.

Планирование – навык современного человека. Человека, живущего в быстром темпе, с большими нервными нагрузками, в информационном круговороте. Считается, что распланированный график дел помогает сконцентрироваться на самом важном, отсеивает второстепенные дела, бережёт силы и