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Новый предмет в школах

С предложением внедрить в учебную программу школьников урок нравственности выступил Межрелигиозный совет России (МСР). Также рассматривается введение данной дисциплины в программу высших учебных заведений.

статья опубликована в номере: 6 (595) / от 15 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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В Москве прошло объединенное заседание МСР и Христианского консультативного комитета, на котором в числе участников был и Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин. 


Муфтий отметил, что в ходе заседания была затронута тема того, что учащиеся и студенты должны получать уроки нравственности от представителей традиционных верований. 


Также Талгат Таджуддин добавил, что на подобных уроках детей нужно обучать должному отношению к родителям, сверстникам, животным, окружающей среде.

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