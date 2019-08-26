Новый предмет в школах

С предложением внедрить в учебную программу школьников урок нравственности выступил Межрелигиозный совет России (МСР). Также рассматривается введение данной дисциплины в программу высших учебных заведений.

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В Москве прошло объединенное заседание МСР и Христианского консультативного комитета, на котором в числе участников был и Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин.



Муфтий отметил, что в ходе заседания была затронута тема того, что учащиеся и студенты должны получать уроки нравственности от представителей традиционных верований.



Также Талгат Таджуддин добавил, что на подобных уроках детей нужно обучать должному отношению к родителям, сверстникам, животным, окружающей среде.