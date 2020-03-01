Выдающиеся личности: женщины-мусульманки

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Справедливости ради стоит отметить, что и в арабском мире (в доисламские времена) женщина не имела прав. Более того, существовал обычай захоронения заживо новорождённых дочерей в определённых ситуациях. Всё это было. Но с появлением пророческой миссии Мухаммада e и религии Ислам всё изменилось. Женщина стала уважаемой и почитаемой. Ислам возвысил её.

Тем удивительнее слышать сегодня, что религия Ислам, с её укладом и порядком, принижает женщину, делает её бесправным и