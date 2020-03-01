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Выдающиеся личности: женщины-мусульманки

Статус и роль женщины в мире велики и неоспоримы. Хотя, к большому сожалению, так было не всегда. Ещё несколько веков назад западный мир воспринимал женщину как второсортное существо, не имеющее ни прав, ни свободы выбора.

статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Справедливости ради стоит отметить, что и в арабском мире (в доисламские времена) женщина не имела прав. Более того, существовал обычай захоронения заживо новорождённых дочерей в определённых ситуациях. Всё это было. Но с появлением пророческой миссии Мухаммада e и религии Ислам всё изменилось. Женщина стала уважаемой и почитаемой. Ислам возвысил её.

 

Тем удивительнее слышать сегодня, что религия Ислам, с её укладом и порядком, принижает женщину, делает её бесправным и

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