Выдающиеся личности: женщины-мусульманки
Статус и роль женщины в мире велики и неоспоримы. Хотя, к большому сожалению, так было не всегда. Ещё несколько веков назад западный мир воспринимал женщину как второсортное существо, не имеющее ни прав, ни свободы выбора.статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
18
Справедливости ради стоит отметить, что и в арабском мире (в доисламские времена) женщина не имела прав. Более того, существовал обычай захоронения заживо новорождённых дочерей в определённых ситуациях. Всё это было. Но с появлением пророческой миссии Мухаммада e и религии Ислам всё изменилось. Женщина стала уважаемой и почитаемой. Ислам возвысил её.
Тем удивительнее слышать сегодня, что религия Ислам, с её укладом и порядком, принижает женщину, делает её бесправным и
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик