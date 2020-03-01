Расцветаем: хиджаб по-весеннему
В нашу повседневность лёгким быстрым шагом врывается весна: лучшее время, чтобы худеть, убираться, избавляться от всего ненужного, учиться, меняться, действовать. И для всех этих прекрасных целей нам нужен новый весенний наряд – по-мартовски свежий, по-апрельски цветущий, по-майски яркий. Давайте внесём несколько весенних штрихов в наш повседневный гардероб, а за вдохновением обратимся к мировым дизайнерам одежды.статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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1. Синий минимализм
Тотальный синий – бодрящий, окрыляющий, чистый. Если вы мечтали погрузиться в синий с головы до пят, то эта весна – для вас! В этом сезоне синий будет везде – пальто, свитшоты, брюки и даже ботинки и ремни окрасятся в кобальтовый оттенок.
2. Джинсовые юбки
Даже мировые кутюрье устали от микроскопических шорт и юбок, им на смену пришли любимые многими мусульманками длинные юбки из денима, идеально подходящие к
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