12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяСемьяДля женщин

Расцветаем: хиджаб по-весеннему

В нашу повседневность лёгким быстрым шагом врывается весна: лучшее время, чтобы худеть, убираться, избавляться от всего ненужного, учиться, меняться, действовать. И для всех этих прекрасных целей нам нужен новый весенний наряд – по-мартовски свежий, по-апрельски цветущий, по-майски яркий. Давайте внесём несколько весенних штрихов в наш повседневный гардероб, а за вдохновением обратимся к мировым дизайнерам одежды.

статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
31

1. Синий минимализм

Тотальный синий – бодрящий, окрыляющий, чистый. Если вы мечтали погрузиться в синий с головы до пят, то эта весна – для вас! В этом сезоне синий будет везде – пальто, свитшоты, брюки и даже ботинки и ремни окрасятся в кобальтовый оттенок. 


2. Джинсовые юбки

Даже мировые кутюрье устали от микроскопических шорт и юбок, им на смену пришли любимые многими мусульманками длинные юбки из денима, идеально подходящие к

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Секрет счастливого материнства от мамы троих детей

Семь лет назад я в полуобморочном состоянии штудировала Интернет, чтобы понять, как обращаться с маленьким

Пять советов, как найти свой аромат

Часто бывает так: вы приходите в гости и чувствуете потрясающий, нежный, ненавязчивый аромат, исходящий от

Шесть эффективных способов повысить самооценку

«Все болезни рождаются в голове» – эту простую истину слышали многие. Постоянное самоедство,

«Как хорошо уметь читать!»

В наши дни часто приходится слышать, что молодёжь не читает, что невозможно уговорить ребёнка или подростка