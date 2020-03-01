Расцветаем: хиджаб по-весеннему

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1. Синий минимализм

Тотальный синий – бодрящий, окрыляющий, чистый. Если вы мечтали погрузиться в синий с головы до пят, то эта весна – для вас! В этом сезоне синий будет везде – пальто, свитшоты, брюки и даже ботинки и ремни окрасятся в кобальтовый оттенок.



2. Джинсовые юбки

Даже мировые кутюрье устали от микроскопических шорт и юбок, им на смену пришли любимые многими мусульманками длинные юбки из денима, идеально подходящие к