Секрет счастливого материнства от мамы троих детей
Семь лет назад я в полуобморочном состоянии штудировала Интернет, чтобы понять, как обращаться с маленьким пищащим комочком, который принесла с собой из роддома. Десятки просмотренных видео, сотни изученных статей, советы новоиспечённых бабушек – всё это создавало в голове гремучую смесь. Я трясущимися руками меняла памперсы и проводила ночи напролёт, охраняя кроватку со спящей малышкой.статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Со вторым ребёнком дело обстояло намного проще – я научилась чувствовать, что нужно именно моему малышу, к каким советам действительно лучше прислушиваться, как справиться с усталостью, паникой, раздражительностью. А мой третий крошка помог по-настоящему понять, какое же всё-таки счастье быть мамой.
Сейчас в Интернете есть огромное количество информации о новорождённых, но вся она – очень противоречивая. И сегодня вы не только читательницы, – вы мои сёстры, с
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