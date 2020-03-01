Секрет счастливого материнства от мамы троих детей

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Со вторым ребёнком дело обстояло намного проще – я научилась чувствовать, что нужно именно моему малышу, к каким советам действительно лучше прислушиваться, как справиться с усталостью, паникой, раздражительностью. А мой третий крошка помог по-настоящему понять, какое же всё-таки счастье быть мамой.



Сейчас в Интернете есть огромное количество информации о новорождённых, но вся она – очень противоречивая. И сегодня вы не только читательницы, – вы мои сёстры, с