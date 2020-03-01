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Сам себе психолог

Человек, внезапно оказавшийся в чрезвычайной ситуации, переживает сильное эмоциональное потрясение, поскольку его привычная «нормальная» жизнь в одно мгновение изменилась.

статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Находясь в таком состоянии, человек далеко не всегда самостоятельно может справиться с сильнейшими эмоциональными реакциями, которые захлёстывают его в этот момент. Нужно помнить, что пострадавший в первую очередь может нуждаться в медицинской помощи.

 

Необходимо убедиться, что у человека нет физических травм, проблем с сердцем, и только тогда оказывать допсихологическую помощь. Важно реально оценивать собственное состояние и силы перед тем, как принять решение помочь

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