Сам себе психолог

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Находясь в таком состоянии, человек далеко не всегда самостоятельно может справиться с сильнейшими эмоциональными реакциями, которые захлёстывают его в этот момент. Нужно помнить, что пострадавший в первую очередь может нуждаться в медицинской помощи.

Необходимо убедиться, что у человека нет физических травм, проблем с сердцем, и только тогда оказывать допсихологическую помощь. Важно реально оценивать собственное состояние и силы перед тем, как принять решение помочь