Иерусалим или...

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В более поздних источниках он записан как Урусалим, ещё позже – как Урсалимму. Греки называли город Иеросолима (греческое «иерос» – святой). А при правлении римлян город был назван в честь императора Публия Элия Траяна Адриана – Элия Капитолина, точнее, города и не было, он был разрушен в 79-м году. Посетив развалины Иерусалима в 130 г. н. э., император приказал отстроить город.

Постепенно за городом закрепилось название Илия, под таким названием он был известен и