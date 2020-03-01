Иерусалим или...
Это один из древнейших городов, построенных человеком. Если верить археологам, то впервые упоминание об Иерусалиме – правда, читалось его название как Рушалимум – встречается в египетских заклятиях враждебных городов XIX—XVIII вв. до н. э.статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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В более поздних источниках он записан как Урусалим, ещё позже – как Урсалимму. Греки называли город Иеросолима (греческое «иерос» – святой). А при правлении римлян город был назван в честь императора Публия Элия Траяна Адриана – Элия Капитолина, точнее, города и не было, он был разрушен в 79-м году. Посетив развалины Иерусалима в 130 г. н. э., император приказал отстроить город.
Постепенно за городом закрепилось название Илия, под таким названием он был известен и
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