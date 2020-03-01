12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяНаукаИслам и наука

Иерусалим или...

Это один из древнейших городов, построенных человеком. Если верить археологам, то впервые упоминание об Иерусалиме – правда, читалось его название как Рушалимум – встречается в египетских заклятиях враждебных городов XIX—XVIII вв. до н. э.

статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
17

В более поздних источниках он записан как Урусалим, ещё позже – как Урсалимму. Греки называли город Иеросолима (греческое «иерос» – святой). А при правлении римлян город был назван в честь императора Публия Элия Траяна Адриана – Элия Капитолина, точнее, города и не было, он был разрушен в 79-м году. Посетив развалины Иерусалима в 130 г. н. э., император приказал отстроить город.

 

Постепенно за городом закрепилось название Илия, под таким названием он был известен и

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Мы вспомним всё! Научно доказано

Однажды это случится: мы внезапно вспомним всё, даже то, что страстно мечтаем стереть из памяти навсегда.

Чудеса Священного Корана

Коран является Священной книгой мусульман, которую ниспослал Всевышний Своему Посланнику Мухаммаду ﷺ.

Дом мудрости – сокровище Багдада

В феврале 1258 года воды Тигра окрасились в чёрный цвет – от смытых чернил с книг, сброшенных в реку, а вскоре

Сивак – зубочистка из дерева арак

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Я заповедал вам использовать сивак (корень дерева арак, используемый для чистки