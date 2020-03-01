Как не перестать быть семьёй?
Семья – это когда вместе. Но времена стремительно меняются и заветное «вместе» становится всё менее достижимым. Появляются новые формы этого «вместе» – заочные: «Вотсап», Skype и др. Они хороши, если вы живёте далеко друг от друга, даже замечательны, – в этом случае такие новинки можно считать бесценным даром Всевышнего. Раньше нужно было писать бумажное письмо и неделями, а то и месяцами томительно ждать ответа. Сейчас можно поделиться нечаянной радостью или найти поддержку во внезапной печали моментально, поддержав таким образом драгоценные родственные узы.статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
11
Но есть и ситуация, в которой описанное благо становится серьёзным испытанием, – когда мы живём на одной жилплощади со своим семейством и общаемся при помощи описанных средств связи друг с другом, когда нам нужно всего лишь сделать несколько шагов и открыть пару дверей.
Как выглядел годами раньше вечер, когда все дома? Гостиная комната или кухня, где люди не расходятся после очередной трапезы, потому что по одному им довольно скучно. Они придумывали совместные развлечения и
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик