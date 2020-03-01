Как не перестать быть семьёй?

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Но есть и ситуация, в которой описанное благо становится серьёзным испытанием, – когда мы живём на одной жилплощади со своим семейством и общаемся при помощи описанных средств связи друг с другом, когда нам нужно всего лишь сделать несколько шагов и открыть пару дверей.



Как выглядел годами раньше вечер, когда все дома? Гостиная комната или кухня, где люди не расходятся после очередной трапезы, потому что по одному им довольно скучно. Они придумывали совместные развлечения и