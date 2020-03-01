Спасите планету!
Пять важных шагов, чтобы избежать экологического кризиса Если вы читаете это, то, пожалуйста, внимательно отнеситесь к каждой строчке! Нашему поколению придётся принять на себя всю тяжесть экологического кризиса, подобного которому человечество никогда не видело.статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Согласно докладу Межправительственной группы экспертов Организации Объединённых Наций по изменению климата (МГЭИК), опубликованному в конце прошлого года, если человечество не найдёт к 2030 году способа, как остановить рост глобальной температуры на два градуса выше доиндустриального уровня, то мы можем навсегда попрощаться с такими крупными экосистемами, как коралловые рифы.
А ещё, – вы заметили? – какими тёплыми стали наши зимы! Огромные снежные сугробы нам
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