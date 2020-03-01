Ответы на вопросы от 1.03.2020 (по Ханафи)
1. – Можно ли совершить заупокойную молитву (джаназа-намаз), если покойный омыт, но не завёрнут в саван, а вместо этого одет в обычную одежду? Переодевать в саван близкие не собираются. 2. – Обязательно ли отвечать на азан, если ты находишься в мечети и читаешь Коран? 3. – У меня произошёл спор со знакомым, который настаивал, что сперма не является наджасой (нечистотой), хотя я слышал от местного имама, что она наджаса. Ответьте, пожалуйста, кто из нас прав? 4. – Если я засомневался, действительно ли моё омовение, как мне правильно поступить? 5. – Можно ли есть мясо, если животное резал человек, который не молится? 6. – Если жена скажет мужу, что он ей больше не муж, а брат, нарушается ли их никях? Могут ли они дальше быть вместе? 7. – Можно ли брить волосы под мышками и на лобке при отсутствии полного ритуального омовения (купания)? 8. – Я развожу овец. Поясните, пожалуйста, когда и как выплачивать закят. 9. – Можно ли читать аср (предвечерний) намаз последователю ханафитского мазхаба по шафиитскому расписанию (рузнама) за имамом в мечети и не в мечети? 10. – Можно ли сбривать волосы на спине или на груди? 11. – Можно ли удалять волосы, растущие на лобке, не лезвием, а нанесением специальных средств (мази) для удаления волос? 12. – Один человек должен мне денег, но он не может их вернуть. Могу ли я попросить его выполнить определённую работу вместо возврата долга?статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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1. – Можно ли совершить заупокойную молитву (джаназа-намаз), если покойный омыт, но не завёрнут в саван, а вместо этого одет в обычную одежду? Переодевать в саван близкие не собираются.
– В этом случае джаназа-намаз необходимо совершить, но обязательно надо закрыть всё тело покойного. И если родственники отказываются заворачивать в саван по сунне, то одежда, которая на покойном, и будет частью савана. Останется только закрыть тканью те места, которые не закрыты
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