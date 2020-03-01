Ответы на вопросы от 1.03.2020 (по Ханафи)

17

1. – Можно ли совершить заупокойную молитву (джаназа-намаз), если покойный омыт, но не завёрнут в саван, а вместо этого одет в обычную одежду? Переодевать в саван близкие не собираются.

– В этом случае джаназа-намаз необходимо совершить, но обязательно надо закрыть всё тело покойного. И если родственники отказываются заворачивать в саван по сунне, то одежда, которая на покойном, и будет частью савана. Останется только закрыть тканью те места, которые не закрыты