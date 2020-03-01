Пост и его особенности
Приближаются священные месяцы (Раджаб, Шаабан) – своего рода предвестники большого события, которое должно в очередной раз изменить жизнь миллионов людей.статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Но, как известно, благо остаётся благом только в умелых руках, способных извлекать из него пользу. В руках же беспечных оно может стать ещё одной причиной для наказания или гнева Всевышнего.
Речь идёт о месяце Рамадан, о том неисчерпаемом кладезе, что мы не в состоянии истощить даже за всю жизнь.
Имеется несметное количество изречений Пророка ﷺ, сподвижников, учёных о достоинстве поста в этом месяце, но, как было сказано выше, немногие могут извлечь из него должную
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