Пост и его особенности

12

Но, как известно, благо остаётся благом только в умелых руках, способных извлекать из него пользу. В руках же беспечных оно может стать ещё одной причиной для наказания или гнева Всевышнего.

Речь идёт о месяце Рамадан, о том неисчерпаемом кладезе, что мы не в состоянии истощить даже за всю жизнь.



Имеется несметное количество изречений Пророка ﷺ, сподвижников, учёных о достоинстве поста в этом месяце, но, как было сказано выше, немногие могут извлечь из него должную