Риба (грех ростовщичества)

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Пророк Мухаммад ﷺ говорил: «Господь проклял поедающего проценты, берущего под проценты, свидетеля данного процесса и писаря» (Ахмад).



Причиной запретности данного соглашения выступают вес и объём: когда производится обмен товарами одного вида, но разного веса и объёма, это и есть ростовщичество.

Например, пшеница измеряется в килограммах, а масло – в литрах, то есть в разных единицах. И человек, продавший один килограмм пшеницы за два