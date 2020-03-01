Риба (грех ростовщичества)
Ростовщичество является одним из самых распространённых грехов последних времён. И по этой причине в нашем обществе непросвещённый человек может прийти к выводу, что это и вовсе дозволенное действие.статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Пророк Мухаммад ﷺ говорил: «Господь проклял поедающего проценты, берущего под проценты, свидетеля данного процесса и писаря» (Ахмад).
Причиной запретности данного соглашения выступают вес и объём: когда производится обмен товарами одного вида, но разного веса и объёма, это и есть ростовщичество.
Например, пшеница измеряется в килограммах, а масло – в литрах, то есть в разных единицах. И человек, продавший один килограмм пшеницы за два
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