Опасный спорт

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е сказал (смысл): «...Стремитесь же опередить друг друга в благих делах...» (сура «Аль-Бакара», аят 148).



В таком стремлении и соревновании кроется большое благо для нас в этой жизни и в Ахирате (вечном мире). Лучшие из сподвижников Пророка ﷺ – Абу Бакр ас-Сиддик t и Умар ибн аль-Хаттаб t – соревновались друг с другом в совершении благих дел.



Следуя их примеру, остальные сподвижники, их последователи и другие праведники старались опередить