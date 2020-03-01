Опасный спорт
Всевышний Аллах в Священном Коране и Пророк Мухаммад ﷺ в своих преданиях побуждают людей соревноваться в благих делах, поэтому каждому из нас следует стараться опередить друг друга, совершая как можно больше благодеяний и видов поклонения.статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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е сказал (смысл): «...Стремитесь же опередить друг друга в благих делах...» (сура «Аль-Бакара», аят 148).
В таком стремлении и соревновании кроется большое благо для нас в этой жизни и в Ахирате (вечном мире). Лучшие из сподвижников Пророка ﷺ – Абу Бакр ас-Сиддик t и Умар ибн аль-Хаттаб t – соревновались друг с другом в совершении благих дел.
Следуя их примеру, остальные сподвижники, их последователи и другие праведники старались опередить
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