Большие признаки Судного дня
О приближении неизбежного для всех нас Судного часа будут свидетельствовать большие и малые признаки, о которых нам поведал Посланник Аллаха ﷺ.статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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О малых было рассказано в предыдущих номерах нашей газеты. Что же касается больших признаков, то о них также повествуется в достоверных источниках. Однако, в отличие от малых, когда появится первый большой признак Судного дня, – остальные лавинообразно последуют один за другим.
Первый признак.
Приход имама Махди
Хадисов, указывающих на приход этого справедливого руководителя, настолько много, что их невозможно счесть.
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