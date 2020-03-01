Большие признаки Судного дня

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О малых было рассказано в предыдущих номерах нашей газеты. Что же касается больших признаков, то о них также повествуется в достоверных источниках. Однако, в отличие от малых, когда появится первый большой признак Судного дня, – остальные лавинообразно последуют один за другим.

Первый признак.



Приход имама Махди

Хадисов, указывающих на приход этого справедливого руководителя, настолько много, что их невозможно счесть.