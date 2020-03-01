Вознесение Пророка ﷺ

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Ибн Са’д считает, что Исра’ и Ми’радж произошли в месяц Раджаб, за 18 месяцев до хиджры (переселения Пророка ﷺ из Мекки в Медину).



Перенесение и вознесение Посланник Аллаха ﷺ совершил душой и телом. Поэтому это событие является одним из удивительнейших чудес, которыми Аллах ﷻ почтил Своего Любимца ﷺ.

В эту ночь Пророк Мухаммад ﷺ спал возле почтенной Каабы в месте, называемом «хиджру Исмаиль», рядом со своими сподвижниками Хамзой رضي الله عنهи Джа’фаром