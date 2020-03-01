Вознесение Пророка ﷺ
Исра’ – путешествие Пророка ﷺ из мекканской мечети аль-Харам в мечеть аль-Акса (Иерусалим, Палестина). Ми’радж – последовавшее за этим вознесение Посланника Аллаха ﷺ на небеса и достижение того места, о котором нет знания ни у ангелов, ни у джиннов, ни у людей.статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Ибн Са’д считает, что Исра’ и Ми’радж произошли в месяц Раджаб, за 18 месяцев до хиджры (переселения Пророка ﷺ из Мекки в Медину).
Перенесение и вознесение Посланник Аллаха ﷺ совершил душой и телом. Поэтому это событие является одним из удивительнейших чудес, которыми Аллах ﷻ почтил Своего Любимца ﷺ.
В эту ночь Пророк Мухаммад ﷺ спал возле почтенной Каабы в месте, называемом «хиджру Исмаиль», рядом со своими сподвижниками Хамзой رضي الله عنهи Джа’фаром
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