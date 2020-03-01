Как поступить, если слышишь «нет»?

14

Реакция на отказ у каждого своя. Раздражительный человек может вспылить, неуверенный – тихо обидеться, дотошный – начать выяснять причины отказа. Никому не нравится, когда нарушаются его планы. Однако как ни злись, всё случилось – нам отказали.



Это нужно суметь поскорее принять, так как уже возникла новая задача. Теперь, получив отказ, мы должны решить, как действовать дальше – отступить от задуманного или продолжать добиваться его вопреки всему?

Как