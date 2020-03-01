Как поступить, если слышишь «нет»?
Нередко для достижения своих целей мы нуждаемся в помощи окружающих. Но, обратившись к кому-то с просьбой, вполне можем услышать: «Нет». Короткое или с извинениями, резкое или мягкое – в любом случае это отказ. Помочь нам не могут или не хотят.статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Реакция на отказ у каждого своя. Раздражительный человек может вспылить, неуверенный – тихо обидеться, дотошный – начать выяснять причины отказа. Никому не нравится, когда нарушаются его планы. Однако как ни злись, всё случилось – нам отказали.
Это нужно суметь поскорее принять, так как уже возникла новая задача. Теперь, получив отказ, мы должны решить, как действовать дальше – отступить от задуманного или продолжать добиваться его вопреки всему?
Как
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