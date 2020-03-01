Жду ребёнка, но радости нет
Мы с мужем много лет ждали детей, и когда появился сын, были счастливы. Когда сыну исполнился год, врачи обнаружили у него генетическое нарушение. В общем, он не доживёт до своего совершеннолетия. А недавно я поняла, что вновь жду ребёнка, но радости нет. Муж против его рождения, так как риск того, что у него будет та же болезнь, высок, и он уверен, что мы не справимся. Как мне быть? Васия С., Карелиястатья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Ответ богослова:
Жизнь каждого человека в большей или меньшей степени насыщена испытаниями, ниспосланными ему свыше.
Как правило, люди называют испытаниями лишь события, несущие в себе негативные последствия, хотя испытывать Всевышний свои создания может и посредством богатства, власти, авторитета и т. д.
Всевышний Господь по своему умыслу наделяет каждого человека своей судьбой. Одних он может всю земную жизнь испытывать горем и бедами, других же
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