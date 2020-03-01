12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяСемьяЧитательская

Жду ребёнка, но радости нет

Мы с мужем много лет ждали детей, и когда появился сын, были счастливы. Когда сыну исполнился год, врачи обнаружили у него генетическое нарушение. В общем, он не доживёт до своего совершеннолетия. А недавно я поняла, что вновь жду ребёнка, но радости нет. Муж против его рождения, так как риск того, что у него будет та же болезнь, высок, и он уверен, что мы не справимся. Как мне быть? Васия С., Карелия

статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
15

Ответ богослова:

Жизнь каждого человека в большей или меньшей степени насыщена испытаниями, ниспосланными ему свыше.
Как правило, люди называют испытаниями лишь события, несущие в себе негативные последствия, хотя испытывать Всевышний свои создания может и посредством богатства, власти, авторитета и т. д.


Всевышний Господь по своему умыслу наделяет каждого человека своей судьбой. Одних он может всю земную жизнь испытывать горем и бедами, других же

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Я против бывшей жены

Несколько лет назад я развёлся с женой. Расстались мирно, я оставил ей квартиру и машину, точнее, оставил с

«Мой платок – моя корона»

Первого февраля в рамках Всемирного дня хиджаба в соборной мечети «Ускудар» г. Саранска состоялось

Духовный центр, объединяющий сердца

Духовно-просветительский центр имени пророка Исы عليه السلام является поистине грандиозной стройкой XXI века

Права ли я?

У моего сына хороший друг – так мне казалось, пока тот не уехал на учёбу в другой город. Но недавно я стала