Жду ребёнка, но радости нет

15

Ответ богослова:

Жизнь каждого человека в большей или меньшей степени насыщена испытаниями, ниспосланными ему свыше.

Как правило, люди называют испытаниями лишь события, несущие в себе негативные последствия, хотя испытывать Всевышний свои создания может и посредством богатства, власти, авторитета и т. д.



Всевышний Господь по своему умыслу наделяет каждого человека своей судьбой. Одних он может всю земную жизнь испытывать горем и бедами, других же