«Примите мой привет и благодарность Красной армии!»

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сему миру стало понятно, что план молниеносной войны, утверждённый Гитлером, провален, непобедимая ранее немецкая военная машина, понеся огромные потери, была вынуждена отступить от столицы Советского Союза, который оказался гораздо сильнее, чем предполагало большинство военных аналитиков.

Но войска вермахта всё ещё стоят в 100 километрах от Москвы. Впереди долгие годы войны, и ещё неизвестно было, как она закончится.



В это тяжёлое для страны время в Уфе собирается