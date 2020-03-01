«Примите мой привет и благодарность Красной армии!»
Май 1942 года. Стремительное наступление немецко-фашистских захватчиков удалось остановить с большим трудом – благодаря невероятной концентрации сил и воли всех народов СССР, массовому героизму солдат Красной армии.статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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сему миру стало понятно, что план молниеносной войны, утверждённый Гитлером, провален, непобедимая ранее немецкая военная машина, понеся огромные потери, была вынуждена отступить от столицы Советского Союза, который оказался гораздо сильнее, чем предполагало большинство военных аналитиков.
Но войска вермахта всё ещё стоят в 100 километрах от Москвы. Впереди долгие годы войны, и ещё неизвестно было, как она закончится.
В это тяжёлое для страны время в Уфе собирается
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