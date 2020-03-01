Верховный муфтий России – в Турции
В Турции с официальным визитом побывал Талгат Сафа Таджуддин, председатель Центрального духовного управления мусульман России.статья опубликована в номере: 5 (594) / от 01 марта 2020 (Раджаб 1441 г.)
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Основной целью поездки стали переговоры с руководителями стамбульского Муфтията о ходе строительства нового комплекса зданий Российского исламского университета ЦДУМ России в Уфе. Строительные работы проводятся при непосредственной поддержке турецкой стороны.
Верховный муфтий встретился с Муфтием Стамбула Мехметом Эмином Машали и заместителем Муфтия Мустафой Явузом.
В ходе плодотворной беседы все вопросы, касающиеся завершения строительства, были решены.
Кроме того, Талгат Таджуддин посетил самую большую мечеть города – Сулеймания, которая была построена еще в XVI веке по приказу султана Сулеймана Великолепного, в ней он совершил пятничную молитву.