Верховный муфтий России – в Турции

В Турции с официальным визитом побывал Талгат Сафа Таджуддин, председатель Центрального духовного управления мусульман России.

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Основной целью поездки стали переговоры с руководителями стамбульского Муфтията о ходе строительства нового комплекса зданий Российского исламского университета ЦДУМ России в Уфе. Строительные работы проводятся при непосредственной поддержке турецкой стороны.



Верховный муфтий встретился с Муфтием Стамбула Мехметом Эмином Машали и заместителем Муфтия Мустафой Явузом.



В ходе плодотворной беседы все вопросы, касающиеся завершения строительства, были решены.

Кроме того, Талгат Таджуддин посетил самую большую мечеть города – Сулеймания, которая была построена еще в XVI веке по приказу султана Сулеймана Великолепного, в ней он совершил пятничную молитву.

