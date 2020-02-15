Новые центры для паломников

Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии объявило об открытии двух центров, предназначенных для оказания медицинской помощи паломникам Медины.

6

Открытие данных центров состоялось в рамках программы Saudi Vision 2030.

Программа направлена на улучшение качества услуг, предоставляемых паломникам.



Медицинские центры расположены в Аль-Баки и Международном аэропорту принца Мухаммеда ибн Абдель Азиза.



Верующие, совершающие паломничество, смогут заполнить необходимые документы в центрах с помощью устройств самообслуживания. Кроме того, обслуживающий персонал будет говорить на разных языках.



Отметим, что на сегодняшний день под эгидой министра хаджа и умры доктора Мохаммеда Салеха бен Тахера Бентена открыты четыре центра медицинской помощи в Мекке и Медине.

