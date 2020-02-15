Чудеса пророка Исы (Иисуса) عليه السلام
Хадис Пророка ﷺ гласит: «Любовь к мирскому – голова всему дурному и предосудительному» (аль-Байхаки). Любовь к мирскому с лёгкостью тянет человека к коварству и обману, заставляет забыть о стыде и совести, границах дозволенного и запретного, повелениях и предостережениях, ведёт к вражде и разладу. Даже если благодаря хорошей памяти человек постигает много наук, то, не имея разума, он впадёт в заблуждение и не достигнет цели. Малые знания обогатят деяния того, кого наставит Создатель. И малое дерево знаний, плодоносящее добрыми деяниями, лучше, чем огромное бесплодное дерево.статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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По просьбе апостолов с неба стал ниспосылаться маидат (накрытый стол с едой). О том, как это происходило, в книгах преданий рассказывается по-разному.
Версия Ибн Аббаса
Коротко изложим версию Ибн Аббаса رضي الله عنه, приведённую в книге «Араис». Когда участились просьбы детей Израилевых, Иса عليه السلام ответил им и научил их тому, как поступить. «Если поститься тридцать дней подряд, то Создатель ответит на любую вашу мольбу», – сказал
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