Чудеса пророка Исы (Иисуса) عليه السلام

7

По просьбе апостолов с неба стал ниспосылаться маидат (накрытый стол с едой). О том, как это происходило, в книгах преданий рассказывается по-разному.

Версия Ибн Аббаса

Коротко изложим версию Ибн Аббаса رضي الله عنه, приведённую в книге «Араис». Когда участились просьбы детей Израилевых, Иса عليه السلام ответил им и научил их тому, как поступить. «Если поститься тридцать дней подряд, то Создатель ответит на любую вашу мольбу», – сказал