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Ароматерапия – лекарство для души и тела

Расслабиться, снять стресс, сохранить хорошее здоровье и отличное самочувствие помогают – ароматы. Как их подбирать и использовать, мы и поговорим сегодня.

статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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Ароматерапия, конечно, – это не что-то новое, издревле люди ценили благовония и активно использовали их в своей жизни. Как лечение ароматерапию впервые применили в Китае. Практика использования растительных и эфирных масел для укрепления душевных и физических сил очень быстро обрела популярность.

 

В наше время некоторые эфирные масла могут содержать небольшое количество парфюмерного спирта, растительные масла и другие примеси. Поэтому необходимо быть внимательными

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