Признаки Судного дня

6

В хадисе Посланника Аллаха ﷺ сказано: «Этот Час не настанет, пока вы не сразитесь с тюрками (людьми) с маленькими глазами, красными лицами и плоскими носами, и их лица будут подобны кованым щитам. И этот Час не наступит, пока вы не сразитесь с людьми, которые (будут носить) обувь на меху» (аль-Бухари).

Настоящим бедствием для мусульманского мира было нашествие монголов, которых в мусульманских книгах по истории называют «ат-татар». Их нашествие началось в VI веке по