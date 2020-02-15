Признаки Судного дня
Одиннадцатый признак. Сражение с тюрками.статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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В хадисе Посланника Аллаха ﷺ сказано: «Этот Час не настанет, пока вы не сразитесь с тюрками (людьми) с маленькими глазами, красными лицами и плоскими носами, и их лица будут подобны кованым щитам. И этот Час не наступит, пока вы не сразитесь с людьми, которые (будут носить) обувь на меху» (аль-Бухари).
Настоящим бедствием для мусульманского мира было нашествие монголов, которых в мусульманских книгах по истории называют «ат-татар». Их нашествие началось в VI веке по
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