Этика посещения больного

7

К таким тяжёлым жизненным ситуациям относится и болезнь. Пророк ﷺ посещал больных вне зависимости от того, кем они были. Он приходил к детям, женщинам, бедуинам, сподвижникам, мусульманам и немусульманам в том числе.

В результате чего в Исламе стало придаваться огромное значение посещению больных. Совершение этого поступка стало считаться одним из долгов, которые необходимо (крайне желательно) совершить по отношению к болеющему человеку.

В благословенном