Этика посещения больного
Ислам побуждает людей к сплочению, поддержанию и укреплению отношений друг с другом. Для этого существуют различные способы, но одни из лучших – это сопереживание и помощь в тяжёлых ситуациях.статья опубликована в номере: 4 (593) / от 14 февраля 2020 (Джумад уль-ахир 1441 г.)
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К таким тяжёлым жизненным ситуациям относится и болезнь. Пророк ﷺ посещал больных вне зависимости от того, кем они были. Он приходил к детям, женщинам, бедуинам, сподвижникам, мусульманам и немусульманам в том числе.
В результате чего в Исламе стало придаваться огромное значение посещению больных. Совершение этого поступка стало считаться одним из долгов, которые необходимо (крайне желательно) совершить по отношению к болеющему человеку.
В благословенном
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