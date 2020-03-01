Ответы на вопросы от 1.03.2020 (по Шафии)

51

1. – Можно ли читать Коран над покойным до окончания похорон?

– Людям, непосредственно не участвующим в подготовке умершего к погребению, читать Коран желательно. И не имеет значения, где они находятся: рядом с умершим или далеко от него. Предпочтительнее читать суру «Ясин», в отличие от других сур её читают многократно.

Тем, кто не обладает знаниями правильного чтения или не умеет читать суру «Ясин», но умеет правильно читать только