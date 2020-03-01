Ответы на вопросы от 1.03.2020 (по Шафии)
1. – Можно ли читать Коран над покойным до окончания похорон? 2. – Как правильно совершать обязательный намаз, путешествуя на самолёте (транспорте)? 3. – Имею ли я право оставлять себе вещи, найденные металлоискателем в общественных местах или под землёй? 4. – Можно ли умру (малый хадж) совершать многократно? 5. – Если у человека нет возможности совершить хадж, но он может отправиться в умру, обязан ли он совершить её? 6. – Можно ли сжечь (утилизировать) частично сгоревшие экземпляры Корана или же ветхие (истлевшие) листы, где написаны аяты, хадисы и т. п.?статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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1. – Можно ли читать Коран над покойным до окончания похорон?
– Людям, непосредственно не участвующим в подготовке умершего к погребению, читать Коран желательно. И не имеет значения, где они находятся: рядом с умершим или далеко от него. Предпочтительнее читать суру «Ясин», в отличие от других сур её читают многократно.
Тем, кто не обладает знаниями правильного чтения или не умеет читать суру «Ясин», но умеет правильно читать только
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