Знакомство с литовскими мусульманами
Мусульманское население Литвы – преимущественно потомки татар, поселившихся здесь более шестисот лет назад. Литовские князья приглашали их для защиты от вторжения крестоносцев и давали рыцарям-татарам земли на границе, рядом с городами и замками.статья опубликована в номере: 3 (592) / от 01 февраля 2020 (Джумадуль-ахир 1441 г.)
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Мусульмане массово селились близ Вильно возле реки Ваки, а также в Лидском, Трокском, Ошмянском, Новогрудском, Брестском уездах и на Волыни. В настоящее время эти территории входят в состав Польши, Беларуси и Литвы. На территории последней находится татарская деревня с интересным названием – Сорок Татар. Предлагаем вашему вниманию интервью с жительницей деревни Сорок Татар, общественным деятелем Зитой Милбкаманович.
– Уважаемая Зита, вы являетесь
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