Знакомство с литовскими мусульманами

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Мусульмане массово селились близ Вильно возле реки Ваки, а также в Лидском, Трокском, Ошмянском, Новогрудском, Брестском уездах и на Волыни. В настоящее время эти территории входят в состав Польши, Беларуси и Литвы. На территории последней находится татарская деревня с интересным названием – Сорок Татар. Предлагаем вашему вниманию интервью с жительницей деревни Сорок Татар, общественным деятелем Зитой Милбкаманович.

– Уважаемая Зита, вы являетесь