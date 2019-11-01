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Доброта – это слабость?

Доброта в наше время не ценится, нередко её принимают за слабость, поэтому на зло надо отвечать злом… – считают некоторые. Так ли это на самом деле, попробуем разобраться.

статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Нет сомнений в том, что Ислам – религия справедливости. Поэтому, если кто-то повредил твой указательный палец на правой руке, то тебе даётся право так же поступить с указательным пальцем на правой руке того, кто это совершил. Таков Шариат. Но посмотрим на то, как поступал наш Пророк Мухаммад ﷺ, как он распространял религию Ислам и чем при этом руководствовался. 

 

Всевышний Аллах сказал (смысл): «Не сравнится благодеяние и зло. Отклоняй же зло добром (гнев –

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