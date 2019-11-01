Между ненавистью и преданностью

22

После периода длительной ненависти и противостояния, в девятом году по хиджре (исламское летоисчисление, связанное с переселением Пророка ﷺ из Мекки в Медину), обратился в истинную веру и дал клятву верности Посланнику Аллаха ﷺ один из арабских правителей.

Это был Адий ибну Хатим ат-Таийу, отец которого являл собой образец щедрости и благородства. Он унаследовал власть после смерти отца, и племена Таий по праву назначили его своим правителем. Ему полагалась четверть