Между ненавистью и преданностью
«Ты уверовал в то время, когда другие остались в неверии; ты признал, когда они отреклись; ты остался преданным, когда они поступили вероломно; ты выступил вперёд, когда они отступили» (Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه).статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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После периода длительной ненависти и противостояния, в девятом году по хиджре (исламское летоисчисление, связанное с переселением Пророка ﷺ из Мекки в Медину), обратился в истинную веру и дал клятву верности Посланнику Аллаха ﷺ один из арабских правителей.
Это был Адий ибну Хатим ат-Таийу, отец которого являл собой образец щедрости и благородства. Он унаследовал власть после смерти отца, и племена Таий по праву назначили его своим правителем. Ему полагалась четверть
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