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PayZakat в Татарстане

В скором времени мечети и торговые центры столицы Татарстана, Казани, будут оснащены специальными терминалами- садакоматами.

статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Соглашение о внедрении новой интернет- платформы было подписано Духовным управлением мусульман Татарстана в лице Муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина и ООО «ПэйЗакат» в лице генерального директора Бехнама Гурбанзаде.

 

PayZakat представляет собой единую цифровую интернет- платформу, предназначенную для расчёта, сбора, распределения и мониторинга обязательных и добровольных пожертвований в исламе - закята и садака. Для проведения выплат пользователи обязаны оплатить комиссию по обслуживанию терминала. Все проводимые операции полностью соответсвуют нормам Шариата.

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