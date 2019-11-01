PayZakat в Татарстане

В скором времени мечети и торговые центры столицы Татарстана, Казани, будут оснащены специальными терминалами- садакоматами.

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Соглашение о внедрении новой интернет- платформы было подписано Духовным управлением мусульман Татарстана в лице Муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина и ООО «ПэйЗакат» в лице генерального директора Бехнама Гурбанзаде.

PayZakat представляет собой единую цифровую интернет- платформу, предназначенную для расчёта, сбора, распределения и мониторинга обязательных и добровольных пожертвований в исламе - закята и садака. Для проведения выплат пользователи обязаны оплатить комиссию по обслуживанию терминала. Все проводимые операции полностью соответсвуют нормам Шариата.