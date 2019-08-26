Когда жизнь меняется

10

Переехав в город Фредериктон (Канада) из Египта, она много работала над тем, чтобы участвовать в жизни местного общества и оказывать помощь, когда это возможно.



«Это было действительно сложно, – рассказывает Сара. – Я чувствовала, что люди не понимают мою культуру и мало о ней знают. В тот момент, когда я переехала во Фредериктон, я почувствовала себя так, словно переехала на другую планету!»



Сара Тахир и её муж четыре года жили в Дубае, где работали