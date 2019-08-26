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Когда жизнь меняется

Сара Тахир – мусульманка, мать троих детей, блогер, живёт в Канаде и занимается продажей хиджабов и масок.

статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Переехав в город Фредериктон (Канада) из Египта, она много работала над тем, чтобы участвовать в жизни местного общества и оказывать помощь, когда это возможно.


«Это было действительно сложно, – рассказывает Сара. – Я чувствовала, что люди не понимают мою культуру и мало о ней знают. В тот момент, когда я переехала во Фредериктон, я почувствовала себя так, словно переехала на другую планету!»


Сара Тахир и её муж четыре года жили в Дубае, где работали

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