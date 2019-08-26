Вода – огромное благо. И редкое?
(Продолжение. Начало в предыдущем номере) В предыдущем номере мы рассказали об актуальной на сегодняшний день проблеме дефицита питьевой воды в мире. А какова ситуация в нашей стране?статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 80% всех болезней имеют прямую связь с неудовлетворительным качеством питьевой воды и несоблюдением санитарно-гигиенических норм водопотребления.
Россия является обладательницей богатых водных ресурсов. Ей принадлежит порядка 1/5 общемировых запасов пригодной для питья воды. Но проблемы c обеспечением качественной питьевой водой наблюдаются и у нас. Причин тому достаточно: ограниченность запасов водных
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