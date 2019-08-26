Новые технологии в британской мечети

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Одна из мечетей Великобритании пошла ещё дальше, установив новаторскую технологию контроля инфекций, чтобы создать защищённую от коронавируса среду для молитв.



Мечеть Аль-Марказ-уль-Ислами находится в городе Брэдфорд, и объединённая ею мусульманская община выполняла огромную работу: это и помощь в сборе продуктовых наборов для нуждающихся, и волонтёрство в больницах города. Это не могло не повлиять на отношение горожан. Меценат Кэтрин Бенсон была так впечатлена щедростью