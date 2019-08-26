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Новые технологии в британской мечети

Опасаясь за здоровье верующих, различные мечети по всему миру закрыли двери на несколько месяцев во время вспышки пандемии коронавируса. Чуть позже многие открылись вновь, приняв меры предосторожности для здоровья, чтобы предотвратить распространение вируса.

статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Одна из мечетей Великобритании пошла ещё дальше, установив новаторскую технологию контроля инфекций, чтобы создать защищённую от коронавируса среду для молитв.


Мечеть Аль-Марказ-уль-Ислами находится в городе Брэдфорд, и объединённая ею мусульманская община выполняла огромную работу: это и помощь в сборе продуктовых наборов для нуждающихся, и волонтёрство в больницах города. Это не могло не повлиять на отношение горожан. Меценат Кэтрин Бенсон была так впечатлена щедростью

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