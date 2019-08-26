Утилизация медицинских масок
Из-за ситуации с коронавирусом во всех регионах России был введён масочно-перчаточный режим. Каждый человек должен надевать средства индивидуальной защиты в транспорте, общественных местах, магазинах и даже при выходе на улицу. В связи с этим во всём мире вырос спрос на маски и перчатки, соответственно начал увеличиваться объём медицинских отходов.статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
8
Медицинская маска производится из полипропилена – его нельзя переработать, а неправильно утилизированные маски не только наносят ущерб окружающей среде, но и могут убивать животных. К примеру, птицы получают увечья из-за ушек медицинской маски, которые могут затягиваться вокруг лап птицы либо перетянуть шею, что может привести к гибели птицы.
Полипропилен, входящий в состав спанбонда (материала для изготовления маски), разлагается до 500 лет в окружающей среде. Только
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик