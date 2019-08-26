Утилизация медицинских масок

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Медицинская маска производится из полипропилена – его нельзя переработать, а неправильно утилизированные маски не только наносят ущерб окружающей среде, но и могут убивать животных. К примеру, птицы получают увечья из-за ушек медицинской маски, которые могут затягиваться вокруг лап птицы либо перетянуть шею, что может привести к гибели птицы.



Полипропилен, входящий в состав спанбонда (материала для изготовления маски), разлагается до 500 лет в окружающей среде. Только