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Утилизация медицинских масок

Из-за ситуации с коронавирусом во всех регионах России был введён масочно-перчаточный режим. Каждый человек должен надевать средства индивидуальной защиты в транспорте, общественных местах, магазинах и даже при выходе на улицу. В связи с этим во всём мире вырос спрос на маски и перчатки, соответственно начал увеличиваться объём медицинских отходов.

статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Медицинская маска производится из полипропилена – его нельзя переработать, а неправильно утилизированные маски не только наносят ущерб окружающей среде, но и могут убивать животных. К примеру, птицы получают увечья из-за ушек медицинской маски, которые могут затягиваться вокруг лап птицы либо перетянуть шею, что может привести к гибели птицы.


Полипропилен, входящий в состав спанбонда (материала для изготовления маски), разлагается до 500 лет в окружающей среде. Только

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