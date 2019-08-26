Чудо в космосе. Солнечная система

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Наша система состоит из девяти планет, включая в том числе планету Земля. Центральную ось в этой системе, естественно, занимает самый крупный объект – звезда – Солнце, а девять планет вращаются вокруг неё. Девять – это только условное обозначение; имеются серьёзные основания полагать, что в скором времени станет известно ещё о двух новых планетах.

На эту теорию в своей книге о научных феноменах Корана указывает и доктор Самир Абдухалим. Если эта гипотеза получит