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Чудо в космосе. Солнечная система

С полёта первого человека в космос началась новая веха в познании окружающей нас Вселенной, а возможно, и неземных цивилизаций. Первый из первых, Юрий Гагарин, находясь на борту той самой легендарной ракеты «Восток-1», был поражён увиденным и свои эмоции для тех, кто остался на Земле, передавал просто и понятно: «Красота-то какая!» И эта красота – в совершенстве. Именно это слово применимо к Солнечной системе, в каждом движении которой видна мощь Творца.

статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Наша система состоит из девяти планет, включая в том числе планету Земля. Центральную ось в этой системе, естественно, занимает самый крупный объект – звезда – Солнце, а девять планет вращаются вокруг неё. Девять – это только условное обозначение; имеются серьёзные основания полагать, что в скором времени станет известно ещё о двух новых планетах.

 

На эту теорию в своей книге о научных феноменах Корана указывает и доктор Самир Абдухалим. Если эта гипотеза получит

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