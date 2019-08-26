Яблоко от яблони – всегда ли рядом?

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Обе стороны понимают, что шаг этот очень ответственный, ведь от правильного выбора зависит супружеская идиллия.



Но всегда ли эта «идиллия» между молодой парой нравится стороне жениха или невесты? Как показывает печальный опыт всех времён и народов, вмешательство членов семьи, будь то родители или родня в целом, нередко приводит к разногласию, а в дальнейшем и к разводу.



Казалось бы, ну устраивает мужа выбранная жена со всеми её недостатками, причудами,