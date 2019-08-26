Яблоко от яблони – всегда ли рядом?
«Да ваша дочь ничего не умеет по дому делать…», «вы вообще чему-нибудь учили свою дочь перед тем, как выдать замуж?» Эти и многие другие обидные слова слышат родители дочерей. Казалось бы, к свадьбе готовятся тщательно. Всё начинается с выбора родителями невесты для своего сына – к процессу подключается вся родня жениха. Также идёт тщательный выбор со стороны невесты. При выборе невесты и жениха, конечно, стороны обращают внимание на их родителей. Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает. Но бывают и исключения.статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Обе стороны понимают, что шаг этот очень ответственный, ведь от правильного выбора зависит супружеская идиллия.
Но всегда ли эта «идиллия» между молодой парой нравится стороне жениха или невесты? Как показывает печальный опыт всех времён и народов, вмешательство членов семьи, будь то родители или родня в целом, нередко приводит к разногласию, а в дальнейшем и к разводу.
Казалось бы, ну устраивает мужа выбранная жена со всеми её недостатками, причудами,
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